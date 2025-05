LIVE Moto3 GP Francia 2025 in DIRETTA | Guido Pini per una gara di sostanza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVEBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTALIVE testuale del Gran Premio di Francia2025, sesto appuntamento del Mondiale Moto3. Dopo la vittoria ad Jerez, José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) si è preso la leadership del campionato, superando il suo connazionale Angel Piqueras (Mt Helmets MSI), secondo nel GP di Spagna. Il duello tra i due si ripresenterà in terra francese?Sul circuito di Le Mans ci aspetta sicuramente un’altra gara entusiasmante che vedrà protagonista il rookie azzurro GuidoPini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), che aveva già dimostrato ottime qualità nei Gran Premi precedenti. L’italiano, in qualifica, ha fatto segnare il secondo tempo e domani cercherà di attaccare fin da subito Maximo Quiles (CFMOTO Gavotta Aspar Team), da sempre suo rivale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Francia 2025 in DIRETTA: Guido Pini per una gara di sostanza

