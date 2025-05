LIVE Moto2 GP Francia 2025 in DIRETTA | Gonzalez vince a Le Mans e allunga in classifica! 8 Vietti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA DIRETTALIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00TRAGUARDO – Manu Gonzalezvince con 1.8 su Baltus e 6.1 su Canet. Quarto Moreira 6.4, quinto Dixon a 6.7 e sesto Arenas a 8.0. Settimo Salac a 8.6, ottavo Vietti a 9.3.TRAGUARDO – vince MANU Gonzalez!!!!!!!!!!!!!!!! Secondo Baltus e terzo Canet!ULTIMO GIRO – Gonzalez apre l’ultimo giro con un vantaggio di oltre un secondo su Baltus che ha mollato. Canet, Moreira e Dixon si giocano il podio-2 giri: Gonzalez prosegue e vede la vittoria. Lo spagnolo continua a mantenere 832 millesimi su Baltus!-3 giri: Gonzalez continua il forcing e Baltus ora si trova a 711 millesimi! Canet sempre terzo ma Moreira non molla.-4 giri: Baltus reagisce ma Gonzalez mantiene 488 millesimi sul belga. Canet è salito al terzo posto ma non ha fatto selezione e, anzi, Moreira ora lo insidia. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Francia 2025 in DIRETTA: Gonzalez vince a Le Mans e allunga in classifica! 8° Vietti

