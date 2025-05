LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA CLASSIFICA GENERALE DEL Girod’Italia13.10 La frazione odierna inizierà alle 13.25.13.07 Vicinissimo Mads Pedersen, vincitore della tappa d’apertura: potrebbe provare a riprendersi il simbolo del primato.13.05 In Maglia Rosa riparte oggi Primoz Roglic, eccezionale nella cronometro di ieri.13.02 Il percorso odierno si snoderà nei pressi della città di Valona, e si estende per un totale di 160 km. La prima parte condurrà i corridori, dopo un lungo tratto in leggerissima salita, ai piedi dell’ascesa di Shakelles (5.3 km al 4.2%), primo GPM di giornata. Un saliscendi successivo poi accompagnerà il gruppo fino all’impegnativa salita di Qafa (10.5 km al 7.5%), dove si potrebbero decidere le sorti della gara. Infine, la discesa finale porterà il gruppo verso il traguardo pianeggiante di Valona. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in cinque al comando - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: LE PREVISIONI SUL GIRO D’ITALIA 202514:02 L’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck può centrare oggi la sua ventesima affermazione da professionista.13:59 In caso di vittoria Wout van Aertdella Team Visma | Lease a Bike centrerebbe il suo cinquantesimo successo da professionista.13:56 L’olandese Taco van der Hoorn della Intermarché – Wanty ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: LE PREVISIONI SUL GIRO D’ITALIA 202513:13 La temperatura attuale è di 23 gradi.13:10 Prende il via il Giro d’Italia 2025.13:09 Diego Ulissi della XDS Astana Team, con 12, è il corridore con il maggior numero di partenze al Giro d’Italia.13:06 Si parte da una frazione che non sarà assolutamente semplice con i suoi 1800 metri di dislivello. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen trionfa, si ritira Landa, Ayuso in difesa dopo la caduta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: LE PREVISIONI SUL GIRO D’ITALIA 202517.22 Arriva il ritiro per Mikel Landa, portato via in barella sull’ambulanza.17.21 Ad inizio tappa è scivolato anche Juan Ayuso, che ha rapidamente colmato un distacco dal gruppo di quasi un minuto. Da quel momento lo spagnolo non si è mai visto: ha corso in discesa.17.16 La Lidl-Trek ha voluto fortemente questa vittoria di tappa. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la salita di Qafa può creare scompiglio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d'Italia 2025, la prima ... 🔗oasport.it

Giro d'Italia, la 3^ tappa in diretta live - Dopo la cronometro di Tirana, ultima tappa in terra albanese per il Giro d'Italia. Si corre da Valona a Valona, 160 km con 1800 metri di dislivello e tante possibilità di attaccare. Dopo la prova ... 🔗sport.sky.it

Diretta Giro d’Italia 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: 3^ tappa, insidie a Valona (oggi 11 maggio) - Diretta Giro d’Italia 2025, classifica e streaming video Rai oggi 11 maggio: orario, percorso e vincitore della 3^ tappa Valona-Valona di 160 km. 🔗ilsussidiario.net

