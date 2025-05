LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pedersen vince e si prende la maglia rosa Van Aert salta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA CLASSIFICA GENERALE DEL Girod’Italia17.23 Tantissima Italia in top-10. Dalla quinta alla decima posizione troviamo, nell’ordine, Zambanini, Oldani, Vendrame, Marcellusi, Fiorelli e Scaroni.17.20 Gran secondo posto per Colbin Strong (Israel-Premier Tech), non arrivato lontano da Pedersen. Nuovamente terzo Orluis Aular (Movistar).17.20 Pedersen si riprende la magliarosa con questo successo, 52ma vittoria per il danese in carriera.17.19 vince MADS PedersenNNNN! Il danese firma il secondo sigillo del suo Giro!17.18 Vacek lancia Pedersen, prova a risalire Pidcock.17.18 INIZIA L’ULTIMO CHILOMETRO! Pedersen è messo molto bene.17.17 Un cane attraversa la strada appena prima che il gruppo transita. Ciccone infuriato, due chilometri all’arrivo.17. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen vince e si prende la maglia rosa, Van Aert salta

Abbiamo a cuore la tua privacyRai ed i suoi 906 (novecentosei) fornitori.Minchia pensa se non avessero a cuore la mia privacy che strage sarebbe.#Rai #RaiPlay #Privacy #Trackers #orcoddeno #giroditalia #giro #giro2025 Leggi la discussione

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in cinque al comando - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: LE PREVISIONI SUL GIRO D’ITALIA 202514:02 L’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck può centrare oggi la sua ventesima affermazione da professionista.13:59 In caso di vittoria Wout van Aertdella Team Visma | Lease a Bike centrerebbe il suo cinquantesimo successo da professionista.13:56 L’olandese Taco van der Hoorn della Intermarché – Wanty ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: LE PREVISIONI SUL GIRO D’ITALIA 202513:13 La temperatura attuale è di 23 gradi.13:10 Prende il via il Giro d’Italia 2025.13:09 Diego Ulissi della XDS Astana Team, con 12, è il corridore con il maggior numero di partenze al Giro d’Italia.13:06 Si parte da una frazione che non sarà assolutamente semplice con i suoi 1800 metri di dislivello. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sei all’attacco, ci sono Tarling, Tonelli e Germani - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA14.15 125 chilometri al traguardo. 2’50” il margine dei fuggitivi.14.12 È Tonelli a passare per primo al traguardo volante di Gjorm.14.10 A breve il primo traguardo volante di giornata.14.08 Arriva anche la Red Bull – BORA – hansgrohe della Maglia Rosa a dare supporto.14.06 Solo la Lidl-Trek a tirare: non sarà facile andare a riprendere i fuggitivi. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la salita di Qafa può creare scompiglio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d'Italia 2025, la prima ... 🔗oasport.it

