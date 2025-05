LIVE Errani Paolini-Fernandez Putintseva WTA Roma 2025 in DIRETTA | si parte dopo Moutet-Rune

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE12:45 Terminato il primo match di giornata sul Pietrangeli, che vedeva protagonista proprio una delle giocatrici più tardi impegnate, Leylah Fernandez. Per la canadese, però, poco da fare contro una Marta Kostyuk che in queste settimane è a un altissimo LIVEllo di ispirazione: 6-4 6-2, affronterà la vincente di Sabalenka-Kenin con la numero 1 WTA che sta avendo più di qualche grattacapo contro la rediviva Sofia Kenin. Adesso sul Pietrangeli l’infuocata Moutet-Rune, una sfida che su quel campo il pubblico lo accende eccome, e poi il doppio con Sara Errani e Jasmine Paolini.Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTALIVE del match di secondo turno del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2025 che mette di fronte da una parte Sara Errani e Jasmine Paolini e dall’altra la canadese Leylah Fernandez e la kazaka Yulia Putintseva. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva, WTA Roma 2025 in DIRETTA: si parte dopo Moutet-Rune

Segui queste discussioni sui social

El presente presente de Fernández de Kirchner apunta al futuro de Milei #apunta #Fernández #futuro #Kirchner #Milei #presente #ButterWord #Spanish_News Comenta tu opinión ?? https://butterword.com/el-presente-presente-de-fernandez-de-kirchn… Leggi la discussione

Was bedeutet #Papst Leo XIVfür den deutschen #Katholizismus? Zusammen mit Kardinalstaatssekretär #Parolin und Kardinal #Fernandez unterschrieb Kardinal #Prevost vor gut einem Jahr einen Brief mit der Aufforderung an die deutschen Bischöf… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva, WTA Roma 2025 in DIRETTA: attesa per le campionesse olimpiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2025 che mette di fronte da una parte Sara Errani e Jasmine Paolini e dall’altra la canadese Leylah Fernandez e la kazaka Yulia Putintseva.Confronto prevedibile fino a un certo punto, quello che tocca alle campionesse olimpiche, perché se è vero che il ruolo di teste di serie numero 3 ne fa le favorite d’obbligo, è altrettanto vero che dall’altra parte della rete ci sono due giocatrici che, in ... 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva, WTA Roma 2025 in DIRETTA: tornano in campo le olimpioniche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2025 che mette di fronte da una parte Sara Errani e Jasmine Paolini e dall’altra la canadese Leylah Fernandez e la kazaka Yulia Putintseva.Confronto prevedibile fino a un certo punto, quello che tocca alle campionesse olimpiche, perché se è vero che il ruolo di teste di serie numero 3 ne fa le favorite d’obbligo, è altrettanto vero che dall’altra parte della rete ci sono due giocatrici che, in ... 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu 5-2, WTA Roma 2025 in DIRETTA: break delle azzurre nel 4° gioco! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE5-2 Scambio lunghissimo, alla fine è lungo il dritto di Wu.40-30 Erroraccio in risposta di Jiang con il rovescio.30-30 Scappa il lob a Sara. Attenzione!30-15 Comodissimo smash di Paolini sul lob corto id dritto di Jiang.15-15 Intervento stavolta di Jiang, che trova il nastro ed è vincente.15-0 Intervento vincente a rete Paolini!4-2 A zero Jiang.40-0 Con lo smash a rimbalzo Jiang. 🔗Leggi su oasport.it

Cosa riportano altre fonti

LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva, WTA Roma 2025 in DIRETTA: attesa per le campionesse olimpiche; LIVE Errani Paolini-Fernandez Putintseva WTA Roma 2025 in DIRETTA | attesa per le campionesse olimpiche; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva oggi, WTA Roma 2025: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv Errani Paolini-Fernandez Putintseva oggi WTA Roma 2025 | orario programma streaming. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva, WTA Roma 2025 in DIRETTA: tornano in campo le olimpioniche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del ... 🔗oasport.it

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva, WTA Roma 2025: orario, programma, streaming - Proseguirà domenica 11 maggio la difesa del titolo di doppio femminile agli Internazionali d'Italia 2025 di tennis da parte di Sara Errani e Jasmine ... 🔗oasport.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: