LIVE Errani Paolini-Fernandez Putintseva 1-2 WTA Roma 2025 in DIRETTA | un deciding point sfortunato nel primo game

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE1-3 Break FernandezPutintseva, entra la canadese con la volée alta di rovescio.30-40 Palla break FernandezPutintseva, che poi in realtà è la prima di due con la risposta vincente di dritto della canadese.30-30 Non controlla la volée di dritto Errani dopo aver preso la via della rete.30-15 Fernandez spinge su Errani fin dal servizio, alla fine è largo di poco il dritto di Sara.30-0 Ancora Paolini sopra la rete!15-0 Superba entrata a rete di Paolini in allungo e su Putintseva!Intanto è uscito l’ordine di gioco di domani: sul Centrale avremo Stearns-Osaka, alle 12:30 Paolini-Ostapenko e alle 15:00 Sinner-de Jong, poi alle 19:00 Berrettini-Ruud e Sabalenka-Kostyuk a seguire.1-2 FernandezPutintseva, la canadese serve esterna ed Errani prova ad agganciarla, ma la palla resta a metà rete. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva 1-2, WTA Roma 2025 in DIRETTA: un deciding point sfortunato nel primo game

LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva, WTA Roma 2025 in DIRETTA: attesa per le campionesse olimpiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2025 che mette di fronte da una parte Sara Errani e Jasmine Paolini e dall’altra la canadese Leylah Fernandez e la kazaka Yulia Putintseva.Confronto prevedibile fino a un certo punto, quello che tocca alle campionesse olimpiche, perché se è vero che il ruolo di teste di serie numero 3 ne fa le favorite d’obbligo, è altrettanto vero che dall’altra parte della rete ci sono due giocatrici che, in ... 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva 0-1, WTA Roma 2025 in DIRETTA: si parte! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE30-0 Putintseva cambia su Errani, ma è una brutta idea perché Sara c’è con la volée di rovescio.15-0 Va a servire Paolini, dritto largo di Fernandez.0-1 Fernandez/Putintseva, Errani entra provando a tenere corta la palla, ma Putintseva entra con il dritto.40-40 Doppio fallo Putintseva, DECIDING POINT.40-30 Rovescio larghissimo di Putintseva, mentre dal Centrale la fine di Zverev-Gaubas sta causando musica e rumori davvero molesti. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva, WTA Roma 2025 in DIRETTA: si attende la fine del terzo set di Moutet-Rune - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE15:26 Anche il secondo set è durissimo, ma stavolta il 7-5 è di Rune, si va al terzo. Al termine di questo match Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva.14:15 Terminato un lunghissimo primo set tra Corentin Moutet e Holger Rune. Il francese lo ha vinto per 7-5, e dunque il danese è di nuovo a doversi salvare da una situazione molto critica.12:45 Terminato il primo match di giornata sul Pietrangeli, che vedeva protagonista proprio una delle giocatrici più tardi impegnate, Leylah Fernandez. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva, WTA Roma 2025 in DIRETTA: tornano in campo le olimpioniche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del ... 🔗oasport.it

