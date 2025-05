LIVE Atletica World Relays 2025 in DIRETTA | azzurri a Tokyo nella 4×400 mista! Quinta la 4×100 mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE13.28: ITALIAAAAAAAAAAA AL MONDIALEEEEEEEEEEEE! Gli azzurri vincono la seconda serie di ripescaggio con 3’12?53, secondo posto per la Francia con 3’12?66, terzo posto per il Canada con 3’12?9513.27: Ultimo cambio Italia, Canada, Francia13.26: A metà gara Italia, Canada, Francia13.25: Italia terza dopo il primo cambio13.23. Queste le squadre protagoniste della seconda e ultima serie di ripescaggio. Le prime tre vanno a Tokyo:3 Uganda Godfrey CHANWENGO Mauren Akiiki BANURA Haron ADOLI Leni SHIDA UGA 3:16.59 3:16.594 Sri Lanka Kalinga Hewa KUMARAGE Nadeesha RAMANAYAKE S.M.S.V RAJAKARUNA M.A.N. Harshani FERNANDO SRI 3:15.415 France Muhammad Abdallah KOUNTA Fanny PELTIER Téo ANDANT Louise MARAVAL FRA 3:10.60 3:16.156 Botswana Thabang Charles MONNGATHIPA Motlatsi Tebalo RANTE Victor NTWENG Naledi MONTHE BOT 3:13. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: azzurri a Tokyo nella 4×400 mista! Quinta la 4×100 mista

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: l'Italia va a caccia dei pass per i Mondiali con le 6 staffette - L'Italia punta a essere protagonista in questo evento, che mette in palio 14 pass per i Mondiali per ogni staffetta. Le prime due classificate di ogni batteria, insieme ai due migliori tempi di ripescaggio del turno di sabato, guadagneranno il biglietto per il mondiale. Per le staffette maschili, le prime due della batteria di sabato e i sei migliori crono della domenica avranno accesso ai Mondiali.

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: Italia in finale nella 4×100 mista! Attesa per la 4×100 uomini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE13.15: La Giamaica vince la seconda batteria con 41?04, secondo posto per la Gran Bretagna con 41?05, squalificata la Spagna che ha perso il testimone al secondo cambio, quello delicato tra donna e uomo13.12: Il meteo avverso sta creando qualche problema ai sistemi di cronometraggio e dunque è previsto un breve stop nel programma13.07: Queste le protagoniste della seconda batteria:4 ESP Spain5 GER Germany6 JAM Jamaica7 GBR Great Britain & NI8 CHN PR of China13. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: 4×100 uomini in finale e a Tokyo! Italia ok nella 4×100 mista, 4×100 donne rimandata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE15.00: C’è l’Italia nella seconda batteria, serve una grande prova da parte delle azzurre, Queste le protagoniste:3 BOT Botswana Batisane KENNEKAE Obakeng KAMBERUKA Galefele MOROKO Golekanye Kebonye CHIKANI 3:26.86 3:40.304 SUI Switzerland Julia NIEDERBERGER Karin DISCH Salome HÜSLER Aline YUILLE 3:25.905 GBR Great Britain & NI Victoria OHURUOGU Hannah KELLY Lina NIELSEN Laviai NIELSEN 3:19. 🔗Leggi su oasport.it

World Relays, la seconda giornata LIVE; World Relays, la prima giornata (LIVE); Guangzhou, doppio pass iridato per gli azzurri; World Relays 2025: calendario, programma, orari e dove vedere le staffette dell'Italia in azione · Atletica.

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: ultima chiamata per le staffette azzurre - Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata delle World Relays 2025, il Mondiale

Atletica, World Relays 2025 oggi: orari domenica 11 maggio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi va in scena la seconda e ultima giornata delle World Relays 2025, evento mondiale per le staffette in corso di svolgimento a Guangzhou (in Cina).

World Relays, la seconda giornata LIVE - Sei formazioni azzurre impegnate oggi a Guangzhou (Cina) nella giornata conclusiva delle World Relays, il trofeo iridato di staffette che promuove (anche) ai Campionati del Mondo di Tokyo del prossimo

