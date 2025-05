L’isola nell’isola | c’è una striscia di sabbia che collega la Sicilia a un isolotto | Si viaggia sospesi sul mare | uno spettacolo invidiato dal Mondo Intero

Ennesima meraviglia naturale che in Sicilia attrae locali e turisti, uno spettacolo più unico che raro in tutto il Mondo. La Sicilia, terra di miti e storia millenaria, incanta ogni anno milioni di visitatori con le sue straordinarie meraviglie naturali. L’isola offre un mosaico di paesaggi unici, dalle imponenti vette vulcaniche alle coste frastagliate, dalle riserve naturali incontaminate alle isole minori dal fascino selvaggio.Uno dei gioielli naturali più iconici della Sicilia è senza dubbio l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Le sue eruzioni spettacolari, i paesaggi lunari delle quote più elevate e la fertile terra circostante, ricca di vigneti e agrumeti, creano un contrasto affascinante.Le coste Siciliane sono altrettanto varie e suggestive. Si passa dalle spiagge sabbiose dorate alle scogliere a picco sul mare cristallino, dalle calette nascoste raggiungibili solo via mare alle riserve naturali marine come quella dello Zingaro o delle Egadi. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - L’isola nell’isola: c’è una striscia di sabbia che collega la Sicilia a un isolotto | Si viaggia sospesi sul mare: uno spettacolo invidiato dal Mondo Intero

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ultraleggero precipita nell'entroterra di Genova, due morti a Isola del Cantone - È di due morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto nell’entroterra di Genova. Si tratta di un ultraleggero precipitato a Isola del Cantone. Il velivolo, stando ad alcune testimonianze, stava volando a bassa quota quando è caduto. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e il 118, soccorso alpino e carabinieri. Si tratterebbe di un Piper che è stato visto volare a bassa quota, quasi sfiorando le punte degli alberi, e poi sparire nella nebbia. 🔗Leggi su tg24.sky.it

Nell’isola del buon formaggio e poca acqua - La più lunga dell’arcipelago delle isole Canarie, con 98 chilometri di distanza da nord a sud, la seconda più estesa dopo Tenerife e la più vicina al continente africano, Fuerteventura, dal fascino vulcanico e dal clima sempre mite, nasconde un tesoro che affonda le radici in un tempo precedente agli ultimi decenni di turismo balneare (che ai 127.000 abitanti registrati nel 2024 aggiunge circa due milioni di visitatori ogni anno): con i suoi toni ocra e rossi custodisce l’antica cultura del Queso Majorero. 🔗Leggi su linkiesta.it

Padula, furto di gasolio nell’isola ecologica comunale: individuati i responsabili - Tempo di lettura: < 1 minutoUn furto di gasolio a Padula, nel Salernitano, ai danni di automezzi utilizzati per la raccolta comunale dei rifiuti. I malviventi hanno agito di notte introducendosi nell’isola ecologica comunale rubando circa 400 litri di gasolio lasciando a secco diversi automezzi utilizzati per la raccolta differenziata. Sul furto si sono immediatamente attivati anche gli agenti della Polizia municipale che sono riusciti, anche con l’ausilio dei filmati delle telecamere presenti nell’isola ecologica, ad identificare i responsabili. 🔗Leggi su anteprima24.it

Cosa riportano altre fonti

Mobilitazione all’Isola del Giglio. “Non vogliamo che le suore vadano via”; VIDEO | Vivere a Ginostra, l'isola nell'isola: i racconti di chi ci è nato e non andrà mai via; Terremoto a Santorini, il supervulcano Kolumbo e la grande fuga: cosa succede sull'isola; Peter Pan – Incubo nell’isola che non c’è: la recensione del film horror di Scott Jeffrey. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne