L’ira di Ponte Sasso | Ci prendono in giro

"Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire". Sono arrabbiati contro l’Amministrazione comunale i cittadini di PonteSasso contrari al progetto da 8 milioni di euro proposto dalla giunta Serfilippi per risolvere gli allagamenti nella zona: un canale di raccolta delle acque lungo i terreni e a ridosso delle abitazioni. Una soluzione che non convince per vari motivi: "Igienici e quindi di salute, di svalutazione delle case e dei terreni, di pericolo in caso di esondazione del canale e di efficienza ridotta per scarsa manutenzione. In ogni caso non proteggerebbe tutto il centro abitato". Per queste ragioni i residenti di PonteSasso, riuniti in comitato, hanno avanzato una proposta alternativa e hanno tentato di avviare un confronto con la giunta."La nostra proposta – spiegano – è creare una vasca di laminazione a nord di Rio Crinaccio oltre ad allargare il passaggio dell’acqua sotto la Statale, ipotesi prevista in entrambe le soluzione". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

