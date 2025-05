Linus sulla telecronaca di Inter Barcellona | Bergomi era sincero ha dimostrato una cosa

Linus ha commentato la telecronaca discussa di Bergomi e Caressa in InterBarcellona: le parole dello speakerIntervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Linus, deejay e tifoso della Juventus, ha parlato così della telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi in Inter–Barcellona.LA PARTITA – «L’ho seguita la partita, non sono tifoso dell’Inter ma l’ho vista lo stesso. Per me è stata una partita avvincente, l’Inter ha fatto una grande partita ed era bello sentirla commentata così. Il ruolo dei due è diverso, Fabio è uomo di spettacolo oltre che telecronista, ama un po’ ricamare volontariamente. Conosco Fabio, so cosa ha fatto in questi anni e so che sa come si fa per aizzare e sottolineare l’importanza di certi momenti».LA GIOIA – «L’entusiasmo di Bergomi era sincero, ho molto apprezzato che se ne fregasse dell’ipocrisia di non dover dimostrare che sei stato un giocatore per l’Inter. 🔗Leggi su Internews24.com

