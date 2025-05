L' Inter vince 2-0 a Torino il sogno scudetto continua

AGI - Dopo l'emozionante notte di Champions, l'Inter torna a focalizzarsi sul campionato e vince sotto il diluvio per 2-0 contro il Torino. All'Olimpico, decidono le reti di Zalewski e di Asllani (su rigore). Rispetto all'undici iniziale di mercoledì, Inzaghi ne cambia nove, confermando da titolari i soli Bisseck e Bastoni: il tandem d'attacco è composto da Correa e Taremi, mentre Zalewski viene schierato mezzala. Sono rimasti a Milano Lautaro, Mkhitaryan e Pavard. Nonostante una formazione ampiamente rimaneggiata, l'Inter parte subito forte, sbloccando il risultato al 14' con Zalewski. L'esterno ex Roma si libera di Gineitis con una finta di corpo, per poi far partire un destro a giro diretto all'angolino che non lascia scampo a Milinkovic. Dopo l'1-0 i nerazzurri non si accontentano e sfiorano il raddoppio grazie al quasi autogol di Masina, Intervenuto goffamente per deviare una conclusione di Darmian. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Inter vince 2-0 a Torino, il sogno scudetto continua

L’Inter B funziona, vince in scioltezza a Torino (0-2) e raggiunge il Napoli - L’Inter B funziona, vince in scioltezza a Torino e raggiunge il NapoliL’Inter ovviamente vince in scioltezza a Torino. Partita quasi senza storia. Due reti, una per tempo. La prima di Zalewski, la seconda di Asllani su rigore. Il Toro ha fatto pochino. Un’occasione per Che Adams nel primo tempo: grande parata di Martinez. E un tiro nella ripresa che su deviazione ha sfiorato il palo.L’Inter è stata schierata da Inzaghi con la formazione B che, dopo aver battuto il Verona, ha superato anche il Torino. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Serie A, l’Inter vince 2-0 contro il Torino e mette pressione al Napoli - I gol di Zalewski e Asslani decidono la partita tra Torino e Inter. Il Napoli ospita il Genoa alle 20.45 per tornare sulla vetta della Serie AL'articolo Serie A, l’Inter vince 2-0 contro il Torino e mette pressione al Napoli proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

L'Inter vince 2-0 contro il Torino sotto una pioggia battente - Torino-Inter 0-2 RETI : 14' pt Zalewski, 4' st Asllani (rig). TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 6.5; Dembélé 5 (18' st Perciun 5.5), Maripan 5.5, Masina 6, Biraghi 6; Ricci 5.5 (35' st Ilic sv), Gineitis 5 (18' st Casadei 6); Lazaro 5.5 (35' st Cacciamani sv), Vlasic 5.5, Elmas 6; Adams 6.5. In panchina: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Coco, Tameze, Linetty, Sanabria. Allenatore: Vanoli 5.5. INTER. 🔗Leggi su feedpress.me

