L’incredibile festa per la promozione dell’Amburgo finisce malissimo | 45 feriti uno in fin di vita

L'Amburgo è di nuovo in Bundesliga dopo 7 anni di assenza. La promozione è arrivata sabato sera e ha visto riversarsi in campo l'intero stadio: un'invasione con migliaia di centinaia di tifosi, alcuni dei quali sono caduti dagli spalti riportando gravi ferite. Altri in ospedale a seguito di tafferugli per le vie della città. Il bilancio è pesante: un uomo è in pericolo di vita. 🔗Leggi su Fanpage.it