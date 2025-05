L' incomparabile bellezza della natura una mostra all' Officina dell' Arte

Sabato 17 maggio alle ore 17,30 all'Officinadell'Arte di via Alberoni 14 inaugurazione dellamostra "L'incomparabilebellezzadellanatura" di Elena Bolledi e Maurizia Meli. L'esposizione sarà visitabile da mArtedì a sabato dalle ore 16 alle 18,45 e fino a mArtedì 3 giugno.Telefono: 0523. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "L'incomparabile bellezza della natura", una mostra all'Officina dell'Arte

