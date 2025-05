Libertas Livorno inizia al Palamacchia la serie playout con Vigevano

Livorno – Tempo di playout in serie A2 per la LibertasLivorno. Oggi (11 maggio) alle 18 al Palamacchiainizia l’avventura della squadra labronica nei playout salvezza. Avversario la Elachem Vigevano. Arbitrano Perocco, Attard e MorassuttiGli ospiti si presentato partendo dal buonissimo finale di stagione e soprattutto dal nuovo acquisto Blake Francis, che nelle tre partite disputato in Italia ha viaggiato con la ragguardevole media di 27,7 punti a partita. Francis è il maggior terminale offensivo dei gialloblù che però trovano in Stefanini in giocatore fuori categoria per la serie A2. Il nucleo storico di Vigevano è costituito da Peroni, Leardini, Straumanis, Pippo Rossi. In casa amaranto – roster al completo – c’è la voglia di avviare subito le pratiche per la salvezza. Non sarà facile, ma nel fortino del Palamacchia serve una prestazione di grande spessore emotivo e difensivo. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

