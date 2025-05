L’harem del primario di Piacenza arrestato una collega molestata | Si sentiva intoccabile

Piacenza, 11 maggio 2025 – L’harem di Emanuele Michieletti. Usa questa parola, rilasciata al quotidiano ‘La libertà’, una dipendente dell'ospedale di Piacenza che lavorava nel reparto del primario di radiologia arrestato questa settimana con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di dottoresse e infermiere. Per descrivere un periodo difficile in cui “tutti sapevano, ma nessuno faceva nulla”. E aggiunge “Ho subito più volte molestie, ma mi sono ribellata. Lui si sentivaintoccabile”. Le fedelissime e quella porta chiusa a chiave Il clima di omertà nel reparto di Radiologia Licenziato e sospeso dall’Ordine dei medici Le fedelissime e quella porta chiusa a chiave“Forte del suo carisma e consapevole di piacere - racconta la donna al giornale piacentino - si atteggiava a padre-padrone ed era sempre circondato da alcune fedelissime, quasi avesse un harem. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’harem del primario di Piacenza arrestato, una collega molestata: “Si sentiva intoccabile”

