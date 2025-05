L' hanno cacciata in un angolo | il mistero della targa dedicata a Silvio Berlusconi nella storica villa brianzola

"Le facciate di villa Sottocasa sono state restaurate grazie al contributo di Brianzadue Srl voluto da SilvioBerlusconi".Recita così la targa dedicatoria posta all'ingresso dellastoricavilla Sottocasa di Vimercate e scoperta lo scorso febbraio in occasione del termine dell'intervento di.

