L’ex Roma svela | Scelsi i giallorossi per De Rossi poi è cambiato tutto

Roma, una squadra che vive di passioni e legami profondi, si trova a fronteggiare una stagione critica. Un ex giocatore giallorosso racconta la sua esperienza, rivelando le ragioni dietro il suo addio:

Roma, un ex parla dell'esperienza giallorossa: svelate le motivazioni del suo addio " Con l'addio di De Rossi è cambiatotutto"La Roma, affronta senza dubbio una delle stagioni più ambigue degli ultimi anni. I gialloRossi, di fatto, hanno avviato la propria stagione in modo poco brillante, come testimoniato dai 3 allenatori passati per la panchina. Ora però la situazione sembra stravolta, con la serenità ritrovata grazie a Ranieri.Il quinto posto attuale, a pari punti con la Juve quarta e Lazio sesta, evidenziano la vitalità della squadra del tecnico italiano. Con una qualificazione per la Champions League tutt'altro che impossibile, i gialloRossi competono ancora per il grande obbiettivo. Traguardo da sogno per i tifosi, soprattutto pensando alla situazione iniziale del campionato, in cui la Roma faticò prima con De Rossi e poi con Juric, entrambi esonerati dopo poco tempo.