L’epoca d’oro del tennis in pineta

L’adorazione di Jannik Sinner e degli altri alfieri del tennis italiano ha fatto concentrare l’attenzione su una disciplina che sta facendo numeri record di tesserati e di ascolti tv. E che c’entra questo discorso – domanda legittima, ma poi vedremo che ha un suo ‘perché’- con le righe di questa piccola rubrica? Semplicemente perché Viareggio ha una grossa tradizione con il tennis, sia a livello tecnico che organizzativo, tanto è vero che è sufficiente consultare l’oracolo Giorgio Fazzini, memoria storica del Circolo del tennis Viareggio di via Capponi, per farsi snocciolare una dietro l’altra storia, personaggi, aneddoti, albi d’oro con annessi e connessi. Tutto quanto ha fatto spettacolo e glamour negli dagli anni ’30 fino alla metà degli anni ’70, ovviamente con il terribile intermezzo della Seconda guerra mondiale. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’epoca d’oro del tennis in pineta

