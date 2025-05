Leone XIV | un moderato e concreto tessitore di pace

Ogni papa fa storia a sè e Leone XIV, certamente figlio di questi tempi, ci sorprenderà. E' un agostiniano , moderato, pacato nei toni, tenace, attento, riflessivo, ma non un conservatore e meno che mai vicino a Trump, contro cui è stato in polemica sulla questione migranti. E' stato eletto, dopo il quarto scrutinio, come primo papa nord americano, il 69enne Francis Prevost di Chicago.Una decisione inattesa, che ha destato sorpresa tra i 150mila che affollavano Piazza San Pietro dopo la fumata bianca delle 18.18 dell'8 maggio 2025. Alcune voci affermano come i giochi fossero già fatti, vedendo dietro la rapida elezione un possibile improvviso diniego del superfavorito porporato veneto,segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin. Un passaggio su cui avrebbe pesato il fatto che gran parte dei 133 cardinali (di 70 paesi), ammessi al Conclave, erano stati nominati da Bergoglio.

Arriva l'americano Leone XIV. Un Papa moderato che si spera costruisca ponti - Dopo solo quattro scrutini è stato nominato papa l'americano agostiniano Francis Prevost, 69 anni, che ha scelto il nome Papa Leone XIV. La scelta ha sorpreso il popolo entusiasta, circa 150mila persone, che affollavano Piazza San Pietro. In molti si aspettavano un italiano. Si era molto parlato del cardinale veneto Pietro Parolin che, come spesso avviene da favorito , è stato bruciato dall'elezione del primo pontefice nord americano che vanta una lunga missione in Perù.

Papa Leone XIV ha un profilo da moderato che piace anche ai conservatori - Leone XIV. È questo il nome assunto da Robert Francis Prevost, eletto ieri pomeriggio duecentosessantasettesimo Papa della Chiesa cattolica. Per ottenere la maggioranza richiesta dei due terzi dei voti gli sono bastati solo quattro scrutini. Gli stessi dei conclavi del maggio 1978 e del 2015, da cui uscirono rispettivamente pontefici Giovanni Paolo I e Benedetto XVI. E, come Joseph Ratzinger, anche l'ex prefetto del Dicastero per i Vescovi e già priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, che è così divenuto il primo Papa agostiniano della storia nonché il primo statunitense, ha scelto un ...

Anti-Trump ma repubblicano, vicino a Bergoglio ma moderato: chi è Papa Leone XIV e cosa ne pensa su donne, ambiente e diritti LGBTQ+ - Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost (qui il suo profilo) ha il doppio passaporto, quello degli Stati Uniti e quello del Perù dove è stato missionario per vent'anni. Di origini francesi e italiane da parte di padre, e spagnole, da parte di madre, oltre all'inglese, parla lo spagnolo, l'italiano, il francese e il portoghese e legge il latino e il tedesco. Da cardinale, Prevost ha più volte criticato il presidente Usa Trump e il suo vice, JD Vance nonostante risultati registrato come elettore del partito repubblicano.

DA CHE PARTE STA LEONE XIV/ Il mandato di un agostiniano moderato: né destra né sinistra, l'unità sopra tutto - Francis Prevost è diventato papa Leone XIV con un mandato preciso: l'unità della Chiesa. E' considerato un moderato. Anche per questo è stato eletto ...

Leone XIV, bergogliano moderato, tennista e agostiniano - Tre mesi fa criticò il vicepresidente Usa JD Vance sulla questione migranti. Primo Papa americano, rappresenta la sintesi tra il Nord e il Sud del continente ...

Leone XIV, ecco chi sono gli agostiniani - Robert Francis Prevost è il primo papa appartenente all'Ordine di Sant'Agostino nella storia della Chiesa cattolica. Il motto stesso, impresso nel cartiglio dello stemma papale scelto da Leone XIV, ...

