Leone XIV Regina Coeli a San Pietro | primo discorso domenicale da Papa

(Adnkronos) – "Cari fratelli e sorelle, buona domenica". PapaLeone XIV si affaccia dalla Loggia centrale di San Pietro salutando migliaia di fedeli giunti per assistere al ReginaCoeli. La preghiera, dedicata alla Vergine Maria, sostituisce l’Angelus dalla domenica di Pasqua fino al giorno di Pentecoste, ed è la prima per Prevost in veste di . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Leone XIV, 150 mila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli del papa - A San Pietro sono attese 150 mila persone – in arrivo da ogni parte del mondo – per il primo Regina Coeli di papa Leone XIV: predisposto un corposo piano sicurezza che prevede l’impiego di migliaia di uomini e donne delle forze dell’ordine. Prevost reciterà la preghiera mariana del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro alle ore 12.Papa Leone XIV (Ansa).Articolo completo: Leone XIV, 150 mila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli del papa dal blog Lettera43 🔗Leggi su lettera43.it

Papa: Bruni, per Leone XIV domani mattina messa con cardinali, domenica Regina Coeli - Città del Vaticano (Vaticano), 8 mag. (LaPresse) – “Papa Leone XIV domani mattina terrà, alle 11, una messa con i cardinali in Cappella Sistina. Domenica alle 12 si affaccerà dalla Loggia delle Benedizioni in Piazza San Pietro per il ‘Regina Coeli'”. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando ai giornalisti. 🔗Leggi su lapresse.it

Il Regina Coeli di Papa Leone XIV in diretta tv. Prima la messa nelle Grotte Vaticane - Città del Vaticano, 11 maggio 2025 – La prima domenica da Papa per Robert Francis Prevost è cominciata con una santa messa nelle Grotte Vaticane. Leone XIV ha concelebrato l’eucarestia dall’altare vicino alla tomba di Pietro insieme al priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Alejandro Moral Anton. Al termine della funzione il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei predecessori davanti alla nicchia dei Pallii. 🔗Leggi su quotidiano.net

