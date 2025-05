Leone XIV prende tempo | nomine chi può entrare nella sua squadra

"Il Santo Padre desidera riservarsi un certo tempo per la riflessione, la preghiera e il dialogo, prima di qualunque nomina o conferma definitiva": questo quanto riferisce la nota della sala stampa della Santa Sede. Leone XIV, quindi, "prendetempo" sulle nomine che è chiamato a fare. "Sua Santità Leone XIV - si legge ancora nella comunicazione ufficiale - ha espresso la volontà che i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, proseguano, provvisoriamente, nei rispettivi incarichi donec aliter provideatur". Una formula, questa, che in italiano si traduce "finché non si provveda in modo diverso".In realtà, però, di qualche nome della nuova "squadra" del Pontefice già si parla.

È fumata bianca: "Habemus Papam". È il cardinale Robert Francis Prevost: prende il nome di Leone XIV(video) - È arrivata la fumata bianca: i 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina hanno eletto il 267esimo successore di Pietro. Il responso del comignolo è stato accolto dalla gioia dei fedeli riuniti in piazza San Pietro. Anche Bergoglio e Ratzinger erano stati eletti nel secondo giorno di Conclave. Per Giovanni Paolo II era servito un giorno in più. Due giorni anche per Giovanni Paolo I. Il nuovo Papa è stato eletto al quarto scrutinio.

Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost, cardinale americano, prende il nome di Leone XIV - Il Conclave ha scelto oggi, giovedì 8 maggio, il successore di Papa Francesco: il nuovo Papa è Leone XIV, nome scelto dal cardinale Robert Francis Prevost. Il cardinale è statunitense, prefetto del Dicastero per i Vescovi. Si tratta del primo Papa americano della storia della Chiesa cattolica e del primo religioso agostiniano a essere eletto

Papa Leone XIV, dopo 47 anni di attesa non è ancora tempo per l'Italia - Dopo tanto latino, latinorum e italiese, il Vaticano parla inglese. Un mondo nuovo guarda al Nuovo mondo, con ulteriore strappo alla tradizione, alle attese e ai pronostici.Fumata bianca al quarto tentativo per il ruggito di Leone XIV, primo statunitense, e altra interruzione alla teoria di pontefici italiani, con almeno due papabili usciti dal conclave così come erano entrati: da cardinali. Robert Francis Prevost sposta l'ago geografico dal sud dell'America, quella latina di Bergoglio, al nord anglosassone, ma da buon americano ha nelle vene sangue italiano, francese e spagnolo.

