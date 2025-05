Leone XIV Gli agostiniani superano i confini

"L'augurio a Papa Leone XIV è quello di "vedere i campi che già biondeggiano per la mietitura", come dice il Vangelo: la scena del mondo non è dominata dallo spavento e dall'angoscia, ma dall'avvicinarsi del Regno di Dio". Lo rivolge l'arcivescovo Mario Delpini, riprendendo il primo saluto da pontefice di Robert Francis Prevost e il suo invito alla "pace disarmata e disarmante". "Richiede un investimento di pensiero, di riflessione, di autocritica – sottolinea Delpini –: è un percorso promettente, anche se impegnativo. Confido che la Chiesa si unisca in questo cammino per seminare speranza di pace". L'arcivescovo ha aperto il Giubileo diocesano del mondo della comunicazione all'università Cattolica, incontrando i giornalisti, gli studenti delle scuole di giornalismo e i comunicatori parrocchiali.

Gli agostiniani, l'ordine religioso di papa Leone XIV: una comunità con otto secoli di storia - Pronunciano i voti di povertà, castità e obbedienza, vivendo in comunità fraterne. Sono presenti in 50 Paesi e gestiscono parrocchie, scuole, università e missioni

Gli agostiniani di Leone XIV in città: "Primo insediamento a Rio Eremo" - La memoria degli agostiniani a Cesena, ordine a cui appartiene papa Leone XIV come ha tenuto a rimarcare nel suo primo saluto dalla loggia delle benedizioni, rimane ancorata alla chiesa di Sant'Agostino dedicata al padre della chiesa vissuto nel quarto secolo, tra i più begli edifici religiosi cittadini per storia e arte, non più chiesa parrocchiale da lustri, adibita a culto saltuario, eventi diocesani, mostre e convegni.

Papa Leone XIV e i luoghi agostiniani - Alla scoperta di due luoghi emblematici legati a Papa Prevost: la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, a Pavia, dove sono custodite le spoglie di S. Agostino e la Cappella Santa Monica, a Roma.

