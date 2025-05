leone xiv e la speranza della verità scrive ippolito

Dopo un Conclave breve e con una scelta risoluta dei cardinali, la Chiesa cattolica da giovedì scorso ha un nuovo pontefice.Come è avvenuto già nel 2013 tutte le previsioni della vigilia sono crollate davanti ad una decisione imprevista e precisa dei cardinali elettori.D’altronde, insieme alle fallite profezie mediatiche, si sono dissolte come inconsistenti anche le secolari divisioni tra progressisti e conservatori ed è così salito sul trono di Pietro con il nome di Leone XIV lo statunitense Robert Prevost, una personalità di sintesi semplicemente perché altra rispetto ad ogni fantasioso schema ideologico.Non è ancora possibile concretamente comprendere quale linea assumerà il suo magistero, anche perché, al contrario di quanto avviene in politica, diventare papa stravolge completamente l’angolo visuale della persona, traghettando così la particolare prospettiva individuale di fede di un sacerdote nell’universale governo della Chiesa universale. 🔗 Leggi su Formiche.net

Papa Leone XIV: Speranza per i Migranti e la Crisi Climatica, dice Petro - "Il nuovo Papa, Leone XIV, è più di uno statunitense. I suoi antenati più prossimi sono latinoamericani: spagnoli e francesi, e ha vissuto per quarant'anni nella nostra America Latina, in Perù. Spero che sia il grande leader dei popoli migranti in tutto il mondo e spero che sostenga i nostri fratelli e sorelle migranti latinoamericani, oggi umiliati negli Stati Uniti". Lo scrive su X il presidente colombiano Gustavo Petro.