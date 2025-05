Papa Leone ai suoi esordi confeziona già diversi bagni di folla. "Ci piace!", dice una famiglia veneta attovagliatasi in una pizzeria appena fuori Santa Maggiore dove Prevost è voluto andare al suo secondo giorno da Pontefice per omaggiare il suo predecessore papa Francesco. Ma sono densissimi i messaggi che ha già distillato ieri incontrando il collegio cardinalizio, a partire dalla scelta del nome. "Ho scelto questo nome per Leone XIII, il Papa della enciclica Rerum Novarum. La Chiesa vuole rispondere alle sfide di dignità, giustizia, lavoro".Leone XIII aveva puntato dopo i Papi-Re, a una Chiesa che si aprisse al mondo e aveva puntato in particolare su quello allora emergente dei lavoratori quando in Italia era ancora da venir la rivoluzione industriale ma era già realtà negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia, in Germania. 🔗Leggi su Quotidiano.net

Leone sulla tomba di Francesco