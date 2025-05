'Leone d'oro' al merito per il prefettomattinateseMichele Di Bari.Classe 1959, Di Bari è attualmente prefetto di Napoli. L'importante riconoscimento, simbolo di eccellenza internazionale, è stato consegnato nell'ambito della cerimonia “Riconoscimento al merito per le Eccellenze Italiane per. 🔗Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - 'Leone d'oro' al merito per il mattinatese Michele Di Bari, prefetto di Napoli