"La presenza del nostro circolo nei quartieri è per far conoscere le nostre iniziative, ma soprattutto in questo momento per far conoscere il progetto di apicoltura didattica, che è arrivato terzo, ma escluso, dal recente bando comunale". Legambiente scende in campo: terza in graduatoria, su tre posti disponibili, ma non assegnataria di nessuna area a disposizione. "Il Comune ha deciso di sfrattare un apiario gestito a puro scopo sociale e didattico, formato da api stanziali e autoctone, utili alla biodiversità, che dal 2020 era punto di riferimento e attrazione al parco Bergamella". Cinque arnie top bar autocostruite, accessoriate con finestra per le osservazioni didattiche. "L’obiettivo non era la produzione o la commercializzazione, ma la tutela di insetti impollinatori e biodiversità". Solo il 6 aprile più di 150 tra bambini, genitori e ragazzi avevano visitato l’apiario di Legambiente, con la fortuna di vedere dal vivo una sciamatura. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legambiente in campo: "Le api vanno salvate"

