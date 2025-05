Lecce le pagelle di CM | Krstovic migliore in campo Banda dalla panchina si mangia clamorosamente il vantaggio

Verona-Lecce 1-1 Falcone 5,5: qualche responsabilità sul gol subito che sporca una prestazione altrimenti sufficiente. Guilbert 6: in difesa. 🔗Leggi su Calciomercato.com

#SerieA | Hellas e #Lecce pareggiano a #Verona: la situazione in zona retrocessione

#SerieA | #Lecce, problema alla spalla per #Gaspar: costretto al cambio

Lecce, le pagelle di CM: Krstovic migliore in campo. Banda dalla panchina si mangia clamorosamente il vantaggio - Verona-Lecce 1-1 Falcone 5,5: qualche responsabilità sul gol subito che sporca una prestazione altrimenti sufficiente. Guilbert 6: in difesa fa il suo dovere. In. 🔗calciomercato.com

Le pagelle dei giallorossi in Verona – Lecce: Krstovic tiene a galla il Lecce, Coulibaly a tutto campo - Falcone 6, due tiri nello specchio di cui un colpo di testa che segna il pareggio dei mastini. Falcone fra i pali gioca senza fatica, ma il gol di Coppola lo ... 🔗corrieresalentino.it

Verona-Lecce 1-1 pagelle: Krstovic illude, Coppola omaggia festa scudetto. Che paura per Gaspar - Serie A 2024-25, 36a giornata, Hellas Verona-Lecce, 1-1, i top e flop: Krstovic migliore in campo, bene Tete Morente che illumina con un assist. Nei gialloblù bene Coppola, male Valentini. 🔗sport.virgilio.it