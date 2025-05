Le vite sospese nell’Isola degli idealisti

Elisabetta Sgarbi, con lo sceneggiatore Eugenio Lio e gli interpreti Renato De Simone, Chiara Caselli e Rossella De Martino, presenterà il suo nuovo film, L'isola degliidealisti (già in prima visione in Sala Cervi), oggi alle 18, in una proiezione speciale al Cinema Modernissimo.Signora Sgarbi, perché ha scelto questo titolo di Giorgio Scerbanenco, il suo primo noir ritrovato, per trarne un film?"Ero affascinata da due cose, già alla lettura del romanzo, prima di pubblicarlo: la fortezza in cui si rinchiudono i Reffi, questa strana, aristocratica, colta famiglia che si ritira sull'Isola, violata da due giovani ladri. E la seconda cosa è gli interrogativi morali che pone: si può educare al bene qualcuno? E, nell'educarlo, si può sentire il fascino del male? E quando si attraversa il confine della legalità, si è fuori anche dal 'bene'?"Come ha restituito questa scrittura attraverso il cinema?"Il film reinventa la storia, necessariamente.

