Le ultime immagini di Chamila Wijesuriyauna viva insieme al killer Emanuele De Maria | video

Le immagini delle telecamere di sicurezza al Parco Nord catturano un momento intrigante: Emanuele De Maria, con un ombrello nero in mano, sembra assorto nei suoi pensieri. Il suo abbigliamento, semplice e sobrio, contrasta con l'atmosfera circostante, mentre accanto a lui c'è lei, una presenza che promette di rivelare segreti e storie non dette. Una scena che invita alla curiosità e all'immaginazione.

Come vanno le ricerche dell'omicida Emanuele De Maria e della donna scomparsa Chamila Wijesuriyauna - Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, il cinquantenne italo egiziano accoltellato all'alba di sabato fuori dall'hotel Berna di via Napo Torriani a Milano, si è svegliato. L'uomo, cameriere presso lo stesso albergo, è stato aggredito con cinque fendenti dal collega Emanuele De Maria, detenuto per omicidio... 🔗Leggi su milanotoday.it

Chamila Wijesuriyauna, chi è la 50enne scomparsa nel nulla - È scomparsa nel nulla senza lasciare una traccia Chamila Wijesuriyauna, 50enne di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di venerdì 9 maggio tra Cinisello Balsamo e Milano.La donna lavora nell’Hotel Berna di via Napo Torriani a Milano, lo stesso davanti al quale, all’alba di oggi, è... 🔗Leggi su milanotoday.it

Sara Campanella, Stefano Argentino confessa: la versione sul rapporto con la vittima, le ultime immagini - Ha confessato davanti al gip di avere ucciso Sara Campanella, la studentessa di Misilmeri brutalmente assassinata a Messina. Il suo presunto killer, Stefano Argentino, interrogato in carcere, non ha fornito alcuna spiegazione per il suo gesto nei confronto della collega di corso di cui si era invaghito. Stefano Argentino al Gip: ‘Interesse reciproco non concretizzatosi’L’avvocato difensore Raffaele Leone, al termine dell’interrogatorio, ha dichiarato:“Non ha spiegato perché l’ha uccisa. 🔗Leggi su notizieaudaci.it

Chamila, com'è morta la donna trovata nel laghetto: «Due ferite da taglio alla gola». L'ultima passeggiata con Emanuele De Maria VIDEO - Com'è morta Chamila Wijesuriyauna, la donna di origini dello Sri Lanka di 50 anni, madre di un figlio adolescente, trovata morta in un laghetto all'interno del Parco Nord ... 🔗leggo.it

Chamila Wijesuriyauna, trovata con tagli a gola e polsi: il video di lei con Emanuele De Maria prima della scomparsa - Chamila Wijesuriya, 50 anni, presentava ferita da taglio su gola e polsi. La donna, collega di Emanuele De Maria, l’uomo che si è ucciso oggi, gettandosi dal Duomo di Milano, era scomparsa lo scorso v ... 🔗fanpage.it

Trovato cadavere in un laghetto: è Chamila Wijesuriyauna, collega scomparsa di De Maria - Un altro cadavere potrebbe chiudere il cerchio della scia di sangue lasciata da Emanuele De Maria, il detenuto in fuga morto oggi dopo essersi lanciato dalle terrazze del Duomo di Milano. È infatti st ... 🔗today.it