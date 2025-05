Le speranze e i progetti di Alessandro Coatti negli ultimi messaggi alla madre

Alfonsine (Ravenna), 11 maggio 2025 – "Alessandro, pochi giorni prima. Ciao mamma, ho voglia di tornare. Ti voglio bene, tanto tanto. Anche io Alessandro”. Sandra Lovato, mamma di AlessandroCoatti, biologo di 38 anni fatto a pezzi e ucciso in Colombia, dialoga con il figlio che non c’è più. Lo fa attraverso Instagram e Facebook, nel giorno della festa della mamma. Con un post e una storia, richiamando uno degli ultimimessaggi che il biologo di Alfonsine, in provincia di Ravenna, ucciso in Colombia inviò allamadre. E lei risponde, a distanza di oltre un mese da quella tragica fine in Sud America: “Anche io Alessandro”.La madre di Coatti utilizza ancora una volta i social per ricordare il figlio. Lo ha fatto più volte. Continuerà a farlo. Con foto e messaggi. “Mi manchi da morire, mi manca l'aria per respirare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le speranze e i progetti di Alessandro Coatti negli ultimi messaggi alla madre

