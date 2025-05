Le persecuzioni a moglie e figlio non cessano | in galera

Le indagini hanno svelato una trama di violenza domestica che ha segnato la vita di una famiglia meranese. La polizia ha arrestato un 45enne già sottoposto a misure restrittive, con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio. La situazione, già critica, è emersa dopo un lungo percorso investigativo, che ha messo in luce la gravità delle azioni e la necessità di proteggere le vittime.

È finita con l’arresto da parte della polizia la vicenda di un 45enne di Merano, già gravato dall’allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di contatto e avvicinamento alla moglie e al figlio, accusato di maltrattamenti nei loro confronti.Le indaginiLe indagini – lunghe e. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Le persecuzioni a moglie e figlio non cessano: in galera

