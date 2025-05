le note di rtc buona settimana con beethoven

Una domenica con Beethoven . Oggi su Rete Toscana classica alle 15.40 il pianoforte di Friedrich Gulda: Sonata Waldstein, Sonata in fa maggiore, Sonata Appassionata. Alle 19.45 il Concerto per pianoforte e orchestra con Arturo Benedetti Michelangeli e i Wiener Symphoniker diretti da Carlo Maria Giulini. Domani la tempra interpretativa di Riccardo Muti per le opere di Verdi: preludi, sinfonie, ouverture registrate nel 1995 con la Filarmonica della Scala (alle 11.43). Fuochi d’artificio e le scene burlesche di Pétrouchka di Stravinskij con la Cleveland Orchestra, direttore Pierre Boulez (alle 14.03), cui segue Vivaldi - Quattro sonate "a due violini, da camera da suonarsi anco senza il basso" (alle 15.40). In tragici tempi di guerra, Rtc propone il monumentale War Requiem di Britten - testi della Missa pro defunctis e poesie di guerra di Wilfred Owen (alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Perché Paul Smith che sfilerà per la prima volta a Milano, in occasione della prossima settimana della moda, è una buona notizia - Prima o poi doveva succedere, anche perché per Paul Smith l'Italia è casa. E così il prossimo 21 giugno, in occasione della Milano Fashion Week, lo stilista inglese presenterà per la prima volta in assoluto la sua collezione nella città simbolo della moda italiana. «Sono onorato di sfilare a Milano», nelle parole dello stilista inglese, in una nota diffusa per la stampa, «è da 22 anni che ho il mio showroom in questa città, per la quale nutro una grande affezione. 🔗Leggi su gqitalia.it