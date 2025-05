In breve da Zazoom:

Sotto la pioggia, Lorenzo Savadori ha saputo brillare, conquistando un emozionante nono posto nel Gran Premio di Francia a Le Mans. La perturbazione che ha colpito il circuito ha esaltato le sue doti, rendendo la corsa ancora più avvincente. Con una prima ripartenza interrotta da una bandiera rossa, il pilota ha dimostrato determinazione e abilità, regalando ai tifosi un'esibizione di grande valore.

© Cesenatoday.it - Le Mans, la pioggia esalta Savadori. Splendido nono posto con dedica speciale: "E' per Fabrizio Borra"

Sotto la pioggia si esalta . E la perturbazione arrivata al semaforo verde di Le Mans ha esalta to le qualità di Lorenzo Savadori , che ha colto un bel nono posto nel Gran Premio di Francia. Alla seconda ripartenza, visto che la prima era stata neutralizzata da una bandiera rossa che la direzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Zarco profeta in patria, sotto la pioggia trionfa a Le Mans - LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Johann Zarco, in sella alla Honda del Team LCR, vince clamorosamente il Gran Premio di Francia davanti al suo pubblico. Sul circuito di Le Mans, è andata in scena una gara fortemente condizionata dalla pioggia e dai continui cambi di moto. Partito con le rain, Zarco ha stravinto con un margine di circa ventuno secondi. Al secondo posto si piazza Marc Marquez (Ducati Lenovo), davanti a Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), al terzo. 🔗Leggi su ildenaro.it