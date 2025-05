Le madri del regno animale che non vorrebbero essere madri | perché alcune specie abbandonano e lanciano i cuccioli appena nati

Non tutte le madri del regnoanimale sono dolci e premurose come i film ci hanno abituati a pensare. alcune, come il cuculo, preferiscono affidare i propri piccoli ad altri, mamma panda piuttosto che sobbarcarsi la cura di due gemelli ne abbandona uno, mentre il quokka lancia letteralmente il proprio piccolo ai predatori per salvarsi. Anche in natura, l'istinto materno non è universale. 🔗Leggi su Fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom: Vaiolo delle scimmie nel Regno Unito: confermata la variante clade 1b senza legami noti con viaggi o contatti - È stato confermato nel Regno Unito un caso di Mpox (ex vaiolo delle scimmie) appartenente alla nuova variante clade 1b. La UK Health Security Agency (Ukhsa) ha rilevato l’infezione in una persona residente nel nord-est dell’Inghilterra, che non ha effettuato viaggi in zone a rischio né ha avuto contatti noti con casi precedenti.

Approfondimenti da altre fonti

Cesena arriva lo show di successo del Circo Paolo Orfei, “Africa, Il Regno Animale” - A arriva a Cesena lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, il circo dei record per un pubblico di prima serie, unica tappa in Romagna dal 15 al 30 marzo, la famiglia Orfei e il circo con gli animali. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleon il coccodrillo più grande d’Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e la grande carovana di animali esotici. 🔗Leggi su laprimapagina.it

Castel San Pietro Terme: lo show di successo del Circo Paolo Orfei, “Africa, Il Regno Animale” - Arriva a Castel San Pietro Terme lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, in città dal 7 al 10 marzo, arriva la famiglia Orfei e il circo con gli animali. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleon il coccodrillo più grande d’Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e la grande carovana di animali esotici. 🔗Leggi su laprimapagina.it

La storia degli avvelenamenti a Corby: cosa è successo nel Regno Unito e il racconto delle tre madri - Il caso degli avvelenamenti di Corby, nel Regno Unito, è considerato uno dei più grandi scandali ambientali del Paese. La vicenda ha visto coinvolto un gruppo di famiglie che nei primi anni 2000 ha intrapreso una battaglia legale contro il consiglio comunale della città dopo che i loro figli erano nati con gravi malformazioni causate dai rifiuti tossici di un'ex acciaieria.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

I dieci migliori libri sulla mamma: storie di amore e legami da leggere e regalare; L’amore di una mamma non ha specie; Buona festa della mamma anche alle madri del regno animale: l'esempio dell'orsa marsicana, tra le più premurose in natura; Wwf, ecco le 5 super-mamme del mondo animale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Le madri del regno animale che non vorrebbero essere madri: perché alcune specie abbandonano (e lanciano) i cuccioli appena nati - Non tutte le madri del regno animale sono dolci e premurose come i film ci hanno abituati a pensare. Alcune, come il cuculo, preferiscono affidare i propri piccoli ad altri, mamma panda piuttosto che ... 🔗fanpage.it

Api, formiche, elefanti: il matriarcato negli animali - Per eccellenza, la leader femmina del regno animale è l’ape regina: a capo dell’alveare, nonché madre di tutti gli altri esemplari. Senza di lei, la colonia non esisterebbe poiché si tratta dell’unica ... 🔗deabyday.tv

5 animali che abbandonano la loro prole alla nascita - Diamo un'occhiata a 5 mamme del regno animale che non riceveranno una visita a sorpresa durante la ... raramente si prendono cura di entrambi i cuccioli. La madre inizierà a trascurare il figlio più ... 🔗animalsaroundtheglobe.com