Le indagini di Lolita Lobosco 3 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata replica

Le indagini di LolitaLobosco 3: le anticipazioni (trama e cast) dellaprimapuntata (replica)Questa sera, domenica 11 maggio 2025, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la primapuntata de Le indagini di LolitaLobosco 3, la terza stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a interpretare la protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini in cui riesce a farsi strada grazie al suo mix di bellezza esplosiva e intelligenza emotiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.tramaIl primo episodio in onda questa sera si intitola Volo pindarico. Lolita (Luisa Ranieri) decide di rinnovare il suo brevetto da paracadutista. Mentre raggiunge il campo di volo, è testimone di un terribile incidente: il paracadute di una giovane donna non si apre e il lancio finisce in tragedia.

Alla Ubik tornano le indagini di Lolita Lobosco con Gabriella Genisi e il romanzo 'Una questione di soldi' - Mercoledì 12 marzo alle 18.30, un graditissimo ritorno negli spazi della Ubik con Gabriella Genisi, tra le autrici noir più amate in Italia e apprezzatissima in Capitanata. La scrittrice pugliese torna con una nuova indagine della sua eorina, Lolita Lobosco, protagonista del nuovo romanzo dal... 🔗Leggi su foggiatoday.it

Quando va in onda Lolita Lobosco 4, la quarta stagione esce in ritardo - Dopo l’emozionante finale della terza stagione, che vi abbiamo dettagliatamente riassunto qui, è arrivata immediatamente la risposta della conferma dei nuovi episodi. Non ci sono dubbi, Le Indagini di Lolita Lobosco 4 si farà, ma nell’ultima intervista rilasciata dalla direttrice di Rai Fiction, proprio in vista dei nuovi palinsesti Rai, qualcosa essere cambiato, purtroppo in maniera negativa. La protagonista Luisa Ranieri è una delle attrici italiane più importanti del momento ed è richiestissima non solo in tv, ma anche al cinema. 🔗Leggi su piperspettacoloitaliano.it

