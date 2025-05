Le Iene Inside streaming e diretta tv | dove vedere lo show 11 maggio

Le IeneInsidestreaming e diretta tv: dovevedere lo show oggi, 11 maggioQuesta sera, domenica 11 maggio 2025, in prima serata su Italia 1 (ore 21,20) va in onda Le Iene presentano Inside, programma a cura della redazione. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione vIene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. dovevedere Le IeneInside 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le Iene Inside streaming e diretta tv: dove vedere lo show, 11 maggio

