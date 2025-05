Le buone notizie esistono e si premiano | a Caserta la XVI edizione del Premio Buone Notizie

Tempo di lettura: 3 minutiLa buona notizia del 2025 siamo andati a prenderla fin giù in Sardegna, nel Cagliaritano. La «Domus de Luna» di Ugo Bressanello, top manager della Tiscali, vicepresidente del colosso di internet e delle tlc europeo, che a un certo punto, nel 2005, lascia tutto per dedicarsi ai bambini soli: senza famiglia, con difficoltà, poveri. Non avevamo mai toccato la Sardegna, ma la «Domus De Luna» meritava di essere conosciuta in tutto il Paese e oltre, come il suo fondatore.Insieme con Bressanello, saranno premiati anche Gian Marco Chiocci, Direttore del Tg1; don Simone Bruno, direttore de «Il Giornalino», il più antico settimanale per ragazzi d’Europa e direttore editoriale San Paolo; e Luciana Squadrilli, senior editor di «Food&Wine Italia»; tutti vincitori dell’edizione 2025 del «PremioBuoneNotizie». 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Le buone notizie esistono (e si premiano): a Caserta la XVI edizione del Premio Buone Notizie

Segui queste discussioni sui social

Come Seguire le Buone Maniere in Ascensore #howto #diy #Buone Leggi la discussione

L’ansia di anticipare le feste#pareridistorti #radiobasemn #mantova #anticipare #feste #sanmartino #natale #capodanno #carnevale #pasqua #ferragosto #ansia #prestazione #ansie #prestazioni #preludio #performance #buone #cattive #fotononmie Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Trump: “Buone notizie su tregua”. Appello a Putin: “Non uccidere gli ucraini nel Kursk” - (Adnkronos) – "Buone notizie" sulla tregua tra Russia e Ucraina. Donald Trump non scende nei dettagli ma si mostra moderatamente…L'articolo Trump: “Buone notizie su tregua”. Appello a Putin: “Non uccidere gli ucraini nel Kursk” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗Leggi su rossodisera.eu

Infortuni Juve, buone notizie per Tudor: recuperati questi due giocatori. Un top si ferma! Le ultime - Infortuni Juve, buone notizie per Tudor: due rientri in gruppo, solo terapie per quell’attaccante. Ecco le novità dalla Continassa Novità molto importanti per quanto concerne la Juve dopo l’allenamento alla Continassa. Secondo quanto riportato dalla redazione di Juventusnews24.com, Mattia Perin e Renato Veiga sono ritornati in gruppo. Terapie per Kenan Yildiz visto il trauma contusivo. Lavoro differenziato per […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Infortunio Taremi, buone notizie per Inzaghi? Ecco quando può tornare l’armeno - di RedazioneInfortunio Taremi, le ultime sull’attaccante dell’Inter: quando può tornare a disposizione il centravanti nerazzurroInfortunio Taremi, arrivano buone notizie per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi verso la gara contro il Cagliari.Dopo il successo ottenuto ieri sera in trasferta contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata subito al lavoro, in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra, tra cui il match di campionato di domenica contro il Cagliari. 🔗Leggi su internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giochi Olimpici: perché vengono assegnate due medaglie di bronzo negli sport di combattimento?; Piste ciclabili in Italia e bike sharing, un trend in crescita. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Premio Buone Notizie - La premiazione del Direttore del Tg1, il maggiore telegiornale italiano; del Direttore de «Il Giornalino», il più antico settimanale per ragazzi d’Europa; e del senior editor di «Food&Wine Italia» il ... 🔗informazione.it

Premio buone notizie 2025 a gian marco chiocci, don simone bruno e luciana squadrilli - Il premio Buone Notizie 2025, tenuto a Caserta, celebra Gian Marco Chiocci, Don Simone Bruno e Luciana Squadrilli per un’informazione positiva che valorizza cronaca, cultura e società. 🔗gaeta.it

Premio Buone Notizie a Chiocci, don Simone Bruno e Squadrilli - Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, don Simone Bruno, direttore de 'Il Giornalino', il più antico settimanale per ragazzi d'Europa e direttore editoriale San Paolo, e Luciana Squadrilli, senior edi ... 🔗ansa.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: