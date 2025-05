Le automobili storiche portano la pappa ai cuccioli

Animali e motori non possono avere niente in comune? CNO (Chevrolet North Owners), Classic Club Italia ed Enpa non la pensano allo stesso modo.La CNO è un’associazione nata nel 2009 grazie a un gruppo di appassionati di automobili e che, da ormai cinque anni, si occupa di organizzare l’evento benefico “Dream Wheels for Pets“ con l’obiettivo di aiutare Enpa Lombardia grazie alla raccolta di alimenti destinati agli animali in difficoltà. Per questo 2025 l’associazione verrà affiancata dal Classic Club Italia, nato nel 1994 dalla volontà di un gruppo di appassionati di automobili d’epoca con sede a Vigevano.L’evento benefico si terrà nella giornata di oggi al parco canile di via San Damiano 21 di Enpa Monza e, per l’occasione, la struttura verrà aperta al pubblico.Cosa prevede l’iniziativa? Al canile rifugio arriveranno diverse automobili americane e storiche che a bordo trasporteranno confezioni di cibo per animali che saranno poi consegnate, attraverso una piccola cerimonia, ad Enpa Monza, che si occuperà successivamente della distribuzione delle donazioni alle altre strutture lombarde che ne hanno bisogno. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le automobili storiche portano la pappa ai cuccioli

Potrebbe interessarti su Zazoom: Dai pomodori alle automobili: come i dazi di Trump possono aumentare i prezzi - I recenti dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su prodotti importati da Messico, Canada e Cina potrebbero causare un aumento dei prezzi per le famiglie americane in diversi settori, tra cui alimentari, automobilistico, elettronica e carburanti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Vorrei un rito funebre zoroastriano, il corpo offerto agli uccelli che se ne nutrono e lo portano in volo. La morte è trasformazione, meglio aquila che verme”: così Massimo Cacciari - Massimo Cacciari su è raccontato ad Antonio Polito su 7, del Corriere della Sera. Un lungo percorso di parole che girano intorno al tema della morte. A cominciare dal commento del filoso su quanto detto da Epicuro, “la morte non esiste, perché quando c’è lei non ci siamo noi, e viceversa”: “Epicuro pensa alla morte come a un istante inafferrabile. Ma questa è appunto la morte, non il morire. Un fatto, non un processo e un divenire. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Il Papa in Campania, le due visite storiche e Caserta e a Napoli - Le visite nel 2014 e nel 2015. A Scampia disse: “La camorra spuzza”L'articolo Il Papa in Campania, le due visite storiche e Caserta e a Napoli sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗Leggi su teleclubitalia.it

19enne semina il panico a Lucca tentando di dare fuoco alle automobili e prendendo un poliziotto a bastonate - Un giovane irregolare è stato fermato a Lucca per tentato incendio: cercava di appiccare il fuoco alle auto con un accendino. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Approfondimenti da altre fonti

Le automobili storiche portano la pappa ai cuccioli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Le automobili storiche portano la pappa ai cuccioli - Animali e motori non possono avere niente in comune? CNO (Chevrolet North Owners), Classic Club Italia ed Enpa non ... 🔗ilgiorno.it