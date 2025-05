LBA Serie A chiusa la Regular Season | tutti i verdetti e la griglia playoff

L’ultima giornata della regular season di Serie A Unipol ha sancito i piazzamenti delle prime 8 squadre pronte per gli LBA Playoff Unipol 2025. Le emozioni si infiammano in vista dei quarti di finale, che avranno luogo il 17 e 18 maggio. La Virtus Bologna si è imposta nello scontro diretto, confermando il suo ruolo da protagonista in questa entusiasmante fase finale.

L’ultima giornata di RegularSeason della Serie A Unipol ha definito i piazzamenti delle prime 8 classificate che parteciperanno agli LBA playoff Unipol 2025 che inizieranno sabato 17 e domenica 18 maggio con i quarti di finale.Con la vittoria della Virtus Bologna nello scontro diretto contro. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - LBA Serie A, chiusa la Regular Season: tutti i verdetti e la griglia playoff

