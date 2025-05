Lazio Juve | Di Gregorio è deluso dal pareggio subito nel finale ma carica tutto l’ambiente bianconero con una promessa Il messaggio social gasa i tifosi – FOTO

LazioJuve: Di Gregorio non è contento per i due punti persi all’Olimpico, ma ha fatto una promessa a tutti i tifosi bianconeri! Il messaggiosocialLa delusione di aver subito un gol al 96? di un autentico “spareggio” Champions League peserebbe sull’animo di qualsiasi giocatore. Non su quello di Michele Di Gregorio. Autore di una prestazione sontuosa in LazioJuve, il portiere bianconero ha pubblicato un messaggiosocial sul proprio profilo Instagram. Queste sono le parole dell’estremo difensore bianconero, il quale ha fatto una promessa a tuttol’ambienteJuve. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Di Gregorio (@michelediGregorio22)messaggio – «Ci dispiace non aver vinto. Non molliamo ??». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve: Di Gregorio è deluso dal pareggio subito nel finale, ma carica tutto l’ambiente bianconero con una promessa. Il messaggio social gasa i tifosi – FOTO

