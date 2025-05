Lazio Juve Chiara Aleati | Il gol di Vecino peserà psicologicamente Contro l’Udinese c’è un grande rischio – VIDEO

In breve da Zazoom:

Chiara Aleati, nel format di Juventusnews24

LazioJuve, ChiaraAleati avvisa: «Con l’Udinese c’è un rischio». Il VIDEO dopo il pareggio dell’OlimpicoChiaraAleati ha parlato a “Ma che partita hai visto“, format di visibile su Youtube, per analizzare il pareggio della Juve sul campo della Lazio. Ecco il suo commento dopo l’1-1 dell’Olimpico. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da (@com)ChiaraAleati – «È una Juventus che psicologicamente si è mostrata molto spesso non centrata e molto labile. Ti arriva un gol all’ultimo minuto che secondo me potrà incidere in maniera importante. La Juventus andrà a giocare Control’Udinese praticamente senza nessuno. E tu vai non solo psicologicamente con un gol preso all’ultimo, andrai di nuovo con una panchina totalmente priva di giocatori. 🔗Leggi su Juventusnews24.com