Lazio e Maccabi Israel siglano accordo sportivo-educativo per inclusione e solidarietà

La S.S. Lazio e Maccabi Israel hanno annunciato oggi, 11 maggio, un importante accordo di collaborazione presso il Centro Sportivo della Lazio a Roma. Questo Memorandum d’Intesa segna l'inizio di una partnership fondata su valori comuni, tra cui sport, inclusione e cooperazione internazionale, impegnandosi a promuovere attività che contrastano l'intolleranza e favoriscono l'integrazione attraverso il linguaggio universale dello sport.

