Lavori fermi al ponte blu Ritardo di otto mesi e cammini modificati

Troppa acqua nel Reno. Slitta ancora la conclusione dei Lavori di ristrutturazione e ampliamento del 'ponte blu': ovvero l'attraversamento pedonale sul fiume Reno tra il Parco Talon da una parte e via Allende dall'altra. Un cantiere che vale 1,5 milioni, finanziati dal Pnrr, aperto lo scorso giugno con la previsione di tre mesi di Lavori che comprendono il consolidamento delle sottofondazioni dei piloni, il loro allungamento, oltre allo smontaggio, adeguamento e rimontaggio della struttura metallica verniciata di blu e risalente alla fine degli anni Ottanta.Un ponte leggero, percorribile solo a pedoni e ciclisti, ma sempre più frequentato da sportivi ed escursionisti, in particolare da chi percorre la Via della lana e della seta, ma anche tanti camminatori sulla Via degli Dei che con la brutta stagione preferiscono la comoda via dei laghetti e della Sapaba alla golena del fiume sul lato destro.

