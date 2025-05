L' auto urta un palo e si ribalta con quattro ragazzi a bordo

Un'improvvisa notte di terrore ha scosso Molveno lo scorso 11 maggio, quando un'auto, con quattro ragazzi a bordo, ha subito un drammatico incidente. Dopo aver urtato un palo, il veicolo si è ribaltato, lasciando tutti nel panico. La Statale dei Laghi è diventata teatro di un evento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Nottata di paura quella vissuta da quattroragazzi a bordo di un’auto che, nel cuore della notte di domenica 11 maggio, è stata protagonista di un rocambolesco incidente, prima finendo contro un palo e poi ribaltandosi a ruote all’aria.È successo a Molveno, sulla Statale dei Laghi, poco dopo. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - L'auto urta un palo e si ribalta con quattro ragazzi a bordo

