Latino e Indicazioni Nazionali per il primo ciclo | quale futuro nella scuola media?

La discussione sull'insegnamento del Latino nella scuola media è una delle questioni più longeve e controverse nel panorama educativo italiano. In vista della pubblicazione del nuovo testo definitivo delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, si riaccende il dibattito su quale ruolo potrà avere questa lingua classica nel curricolo scolastico.

Latino alle medie, scrittura manuale, Bibbia e intelligenza artificiale: la scuola di Valditara dal 2026 secondo le indicazioni nazionali - Latino alle medie, più attenzione alla scrittura manuale e alla lettura integrale, integrazione dell'intelligenza artificiale in classe, gli esercizi per allenare la memoria, la "bella" scrittura, la lettura, Harry Potter e Stephen King. E ancora, un nuovo approccio alla storia, con un focus sull'Occidente e l'inserimento della Bibbia accanto a Iliade e Odissea. Sono queste alcune delle novità contenute nelle "Nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo", pubblicate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Nuove Indicazioni Nazionali, torna il latino, più spazio alla geografia e stop alle derive pedagogiche. Valditara: "Obiettivi chiari e competenze fondamentali" - Un confronto sulle nuove indicazioni nazionali per la scuola si è svolto durante il convegno "Le Radici del Futuro", organizzato da Fratelli d'Italia.

Nuove Indicazioni Nazionali, Valditara: "La Bibbia alla scuola primaria come Iliade e Odissea. Latino alle medie come palestra di logica e ragionamento" - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha delineato in un'intervista al Corriere della Sera i dettagli della riforma scolastica che entrerà in vigore dal settembre 2026.

Indicazioni nazionali 2025: che posto sarà riservato al latino? C'è attesa di sapere quale soluzione verrà adottata - C'è molta attesa per la pubblicazione del testo definitivo delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo; in tanti si chiedono soprattutto come verrà affrontato il problema dell'insegnamento del lati ...

Nuove indicazioni nazionali, l'AND propone che lo studio del Latino sia obbligatorio e non opzionale - È utile ricordare che con il D.M n. 47 del 18 marzo 2024 è stata indicata, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, la commissione presieduta dalla Prof.ssa Loredana Perla, Professore ordinario di ...

Scuola: addio geostoria, arriva il latino alle medie. Ecco cosa cambia e da quando - Adesso, le Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, pilastri nella programmazione ... Addio alla "geostoria", arriva il latino Tra le novità, il ritorno allo studio separato della storia ...