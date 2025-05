l associazione dei sommelier piange la scomparsa di amedeo pasquino

🛈 Anteprima news:

LECCE – L’Associazione Italiana Sommelier di Lecce esprime il proprio cordoglio per la perdita di Amedeo Pasquino, delegato provinciale dal 2004 al 2022. Commissario capo della polizia di Stato, Pasquino è venuto a mancare questa mattina a Torino, all'età di 58 anni, dopo aver combattuto una malattia irreversibile. Il suo contributo e la sua passione per il vino rimarranno nel cuore di tutti.

Cia Agricoltori piange la scomparsa della storica dirigente dell'associazione - Nella giornata di martedì 4 marzo si è spenta Loretta Ghelli. "Un esempio di forza e passione, che l'ha portata a rimanere accanto alle aziende agricole di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara e a supportarle ogni giorno, prima come dipendente, per 42 anni, e poi come dirigente dell'Associazione...

Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell'ex attaccante. Aveva 68 anni - di Redazione JuventusNews24Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell'ex attaccante di Atalanta, Inter e Lazio. Aveva 68 anni, ecco il cordoglioIl mondo del calcio piange la scomparsa di Oliviero Garlini, ex attaccante tra le altre di Inter, Atalanta e Lazio. Aveva 68 anni ed era malato da tempo.RICORDO ATALANTA – «Atalanta in lutto, è scomparso Oliviero Garlini. Garlini, bergamasco di Stezzano dove era nato nel 1957, ha vestito la maglia dell'Atalanta nella stagione 1987/88 e per parte di quella 1988/89 realizzando complessivamente 27 gol (18 in campionato, 6 in Coppa ...