Lascia l' auto in strada e la trova fatta a pezzi

Lascia l’auto in strada e la ritrova smontata. Succede ad Aversa, in via Guido Rossa, dove il proprietario di una Twingo ha trovato la sua vettura smontata dai ladri. I malfattori hanno smontato il cofano anteriore ed asportato pezzi dell’interno del vano motore. Per il malcapitato solo tanta. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lascia l'auto in strada e la trova fatta a pezzi

Lascia l'auto in strada e la trova senza fari: "Danno da 1500 euro" - Ancora furti e danni alle auto in sosta ad Aversa. Lo rende noto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che, ormai da tempo, segnala le problematiche relative alla sicurezza nella città normanna, in particolare il triste fenomeno dei furti d'auto o parte di essi.A... 🔗Leggi su casertanews.it

Parcheggia l'auto in strada e quando va a prenderla la trova senza gomme - È razzia di auto vandalizzate a Monza. Ormai i casi sono all’ordine del giorno e la rabbia dei cittadini si sfoga sempre più spesso sui social. Come il monzese che nel fine settimana aveva lasciato l’auto parcheggiata in strada e questa mattina, quando è andato a prenderla, l'ha trovata senza... 🔗Leggi su monzatoday.it

L’auto finita fuori strada a San Fiorano durante un inseguimento non è rubata. Ma il conducente non si trova - San Fiorano (Lodi), 23 febbraio 2025 – Proseguono le indagini per chiarire l’episodio verificatosi ieri a San Fiorano, quando una persona a bordo di una Fiat Panda è fuggita da un posto di controllo dei carabinieri, sparendo poi a piedi. Il primo punto fermo è che la vettura non risulta rubata. Ma andiamo con ordine. L’alt era stato intimato il pomeriggio del 22 febbraio, dai militari del nucleo radiomobile della compagnia di Codogno, lungo la strada provinciale 145. 🔗Leggi su ilgiorno.it

