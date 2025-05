L' Arezzo calcio piange Enzo Ferrari Fu uno degli artefici della promozione in B nel 1966

E’ morto EnzoFerrari. Il suo nome ha un doppio legame con l’Arezzo, sia da calciatore che da allenatore. Quando ancora giocava, ricopriva il ruolo di ala d’attacco. Vestì la maglia amaranto per un triennio, dal 1964 al 1967, e fece parte della squadra che nel 1966 conquistò la prima, storica. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - L'Arezzo calcio piange Enzo Ferrari. Fu uno degli artefici della promozione in B nel 1966

