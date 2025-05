L' appello di Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli in Piazza San Pietro | Mai più la guerra

Il Santo Padre è stato accolto da un boato dei centomila fedeli presenti. "Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura in Ucraina" e poi ancora: "Cessi il fuoco a Gaza, liberare gli ostaggi" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'appello di Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli in Piazza San Pietro: "Mai più la guerra"

Papa Leone XIV, l’appello alla pace convince l’Italia e il mondo. Meloni: “Ne abbiamo un disperato bisogno” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, l’appello alla pace convince l’Italia e il mondo. Meloni: “Ne abbiamo un disperato bisogno” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

L'appello di Pietro Orlandi per Emanuela al nuovo Papa Leone XIV: "Vorrei che fosse coraggioso" - Pietro Orlandi spera che Leone XIV sia un Papa "più coraggioso di quelli che lo hanno preceduto". L'appello del fratello di Emanuela 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

L’appello di Papa Leone XIV: cessino le guerre ovunque - Città del Vaticano, 11 mag. (askanews) – “Mai più la guerra”. Questo l’appello di Papa Leone ai grandi del mondo. Il pontefice ha poi fatto un appello per le popolazioni di Gaza, per la liberazione de ... 🔗askanews.it

L'appello di Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli in Piazza San Pietro: "Mai più la guerra" - Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo Regina Coeli. Il Pontefice è stato accolto dall'ovazione dei centomila fedeli presenti. "Cari fratelli e so ... 🔗msn.com

Il Regina Caeli di Papa Leone XIV: “Buona domenica! Cari giovani, non abbiate paura”. Poi l’appello: “Mai più guerre” - LEONE XIV: AI GIOVANI DICO, NON ABBIATE PAURA “Ai giovani dico: non abbiate paura, accettate l’invito della Chiesa e di Cristo Signore”. È l’appello di papa Leone XIV, rivolto dalla loggia centrale ... 🔗dire.it

