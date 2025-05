L' appello alla pace del Papa e poi | Auguri a tutte le mamme anche a quelle in Cielo

AGI - Un'ovazione ha accolto Papa Leone XIV al suo affaccio dalla Loggia delle Benedizioni per la recita del primo Regina Caeli del suo pontificato. Oltre centomila fedeli, secondo fonti della Questura, hanno gremito Piazza San Pietro, inneggiando "Leone, Leone!" e interrompendo a più riprese il Pontefice con applausi calorosi. Celebrazioni e pensieri del Papa Nel giorno in cui la Chiesa celebra l'Ascensione e l'Italia, insieme ad altri Paesi, festeggia la Festa della Mamma, il pensiero di Papa Leone XIV è andato immediatamente al tema della pace, con un forte richiamo alla storia e alle tragedie attuali. "L'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale terminava 80 anni fa, l'8 maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime," ha esordito il Papa. "Nell'odierno scenario drammatico di una Terza Guerra Mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anche io ai Grandi del mondo ripetendo l'appello sempre attuale: 'Mai più la guerra!'" Appelli per la pace Il Pontefice ha poi toccato i punti caldi del pianeta. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - L'appello alla pace del Papa e poi: "Auguri a tutte le mamme, anche a quelle in Cielo"

